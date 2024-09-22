Анкара, 22 сентября, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Микроавтобус перевернулся в турецкой провинции Невшехир, пострадали 18 человек. Об этом 22 сентября сообщило агентство IHA.

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«Микроавтобус перевернулся у города Аджигёль после того, как водитель потерял управление на дождливой трассе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла на дороге из Каппадокии в Анталью. Среди пострадавших 15 иностранных туристов, два водителя и гид.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа на юге Турции перевернулся автобус с 35 пассажирами, следовавший из Ыспарты в Анталью. Авария произошла в районе города Бурдур. Автобус не смог вписаться в поворот и перевернулся. Пострадали 13 человек, восемь из них госпитализировали.