Исламабад, 22 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Как минимум один полицейский, сопровождавший посла РФ в Пакистане, погиб в результате взрыва мины. Об этом 22 сентября сообщил местный телеканал Geo TV.

Владимир Смирнов/ТАСС

Отмечается, что целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами, в числе которых был российский посол Альберт Хорев.

По информации канала, взрыв прогремел около автомобиля сопровождения, в результате чего один полицейский погиб, ещё четверо получили ранения. Все дипломаты находятся в безопасности и направляются в Исламабад.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 22 сентября Хорев в составе делегации послов ряда государств принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Представители дипкорпуса не пострадали.