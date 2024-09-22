Жители белгородского приграничья получат частичную компенсацию аренды жилья
Гладков: жители приграничья могут частично компенсировать стоимость аренды жилья
Белгород, 22 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Жители белгородских населённых пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам, могут получить частичную компенсацию аренды жилья с помощью электронного сервиса, который заработал на «Госуслугах», сообщил 22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Как обещали, он помогает жителям, которые имеют право получить частичную компенсацию за аренду жилья по тем населённым пунктам, которые подвергаются постоянным обстрелам, по которым принято решение оперативного штаба», — информировал глава региона.
Гладков уточнил, что компенсация из областного бюджета составляет 20 тыс. рублей, для многодетных семей — 40 тыс. За три дня соответствующие заявления подали 140 человек, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, состоявшегося 22 августа.
Так, кабмину поручено обеспечить компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которые пострадали от обстрелов и терактов украинских вооружённых формирований, а также во время проведения контртеррористической операции.
Также правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.