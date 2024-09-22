Белгород, 22 сентября, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Жители белгородских населённых пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам, могут получить частичную компенсацию аренды жилья с помощью электронного сервиса, который заработал на «Госуслугах», сообщил 22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Как обещали, он помогает жителям, которые имеют право получить частичную компенсацию за аренду жилья по тем населённым пунктам, которые подвергаются постоянным обстрелам, по которым принято решение оперативного штаба», — информировал глава региона.

Гладков уточнил, что компенсация из областного бюджета составляет 20 тыс. рублей, для многодетных семей — 40 тыс. За три дня соответствующие заявления подали 140 человек, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, состоявшегося 22 августа.

Так, кабмину поручено обеспечить компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, которые пострадали от обстрелов и терактов украинских вооружённых формирований, а также во время проведения контртеррористической операции.

Также правительству поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в интернет и к радиотелефонной связи.