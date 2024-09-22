Бирмингем, США, 22 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В результате стрельбы в американском штате Алабама погибли четыре человека, ещё 21 получил ранения, сообщил 22 сентября портал АL.

Kyle Mazza/Global Look Press

Выстрелы прогремели поздно вечером 21 сентября в городе Бирмингеме на Магнолия Авеню в одном из самых популярных развлекательных районов.

Неизвестные открыли стрельбу по посетителям клуба, которые ждали в очереди у входа в сигарный зал.

«Мне сообщили, что по крайней мере четыре из этих выстрелов привели к гибели», — рассказал офицер городской полиции Трумэн Фицджеральд.

Злоумышленников было несколько. Сразу после стрельбы были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Ещё один тяжелораненый умер в больнице. Фицджеральд рассказал, что местная полиция обратилась за помощью к федеральным правоохранительным органам и спецслужбам.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в американском штате Кентукки прогремели выстрелы на автомагистрали I-75 в округе Лорел. Ранения получили семь человек. Как выяснилось, мужчина стрелял из лесного массива.

В середине сентября в американском штате Флорида задержали 11-летнего подростка, который угрожал совершить массовые убийства в нескольких школах. Как сообщил шериф округа Волусия Майк Читвуд, подростка арестовали. На допросе он заявил, что пошутил. При обыске у школьника нашли винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов и несколько единиц холодного оружия.