Москва, 22 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Власти и простые граждане активно помогают бойцам, находящимся в зоне проведении специальной военной операции. Так, на днях из Белгородской области в Запорожскую область отправили стоматологический комплекс. Об этом в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал белгородский губернатор области Вячеслав Гладков.

ИА Регнум Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Глава региона напомнил, что год назад все говорили о том, что в армии ничего нет: ни еды, ни одежды. Однако на самом деле всё есть, подчеркнул Гладков, добавив, что он проверял это лично.

«Когда мобилизация шла, встречаешься ― все одеты, обуты. Берцы, всё такое… но понимаешь, что когда он (военный. ― Прим. ред.) зайдёт в окопы, берцы намокнут сразу. Поэтому нужны полиуретановые сапоги. Конечно, они в состав армейского обмундирования никогда не войдут. И вот здесь участие уже общества, вот в этой части, оно крайне необходимо», ― подчеркнул глава региона.

Он также добавил, что по определению к каждому подразделению не может быть приписан и стоматологический комплекс, в котором так нуждаются бойцы на передовой. Поэтому 21 сентября из Белгородской области мобильный стоматологический комплекс отправили в Запорожскую область.

«Мы этим занимаемся давно. И это не я придумал. Ко мне обратились ещё в конце 2022 года. Говорят: помогите. А на линии боевого соприкосновения ― ну, какой там стоматологический кабинет? Поэтому мы купили машину, сформировали стоматологический кабинет, и мы отправляем его. Мобильные наши врачи, медсестры лечат зубы бойцам на передовой. Более 2 тыс. [пациентов]) уже вылечили», ― отметил губернатор.

Он также рассказал, что местные жители в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках никогда такого уровня стоматологического кабинета не видели. Гладков подчеркнул, что всё это делается бесплатно, не для показухи, а как реакция на вызовы.

«Народ должен стоять рядом. Еда есть, сухпайки есть. Но опять, борща-то хочется. И поэтому, когда местные бабушки кормят наших бойцов, это не говорит о том, что армия голодная. Просто это народная забота», ― подчеркнул Гладков.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.