Штат Калифорния, США, 22 сентября, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Сотрудника пожарной службы штата Калифорния задержали по подозрению в поджогах, которые, как предполагается, он устроил на фоне бушевавших в штате сильных природных пожаров. Об этом 21 сентября сообщает газета The New York Times со ссылкой на ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что Роберт Эрнандес, 38-летний инженер по пожарной технике, был задержан в качестве подозреваемого в поджогах леса рядом с городами Джисервилл, Хилдсберг и Виндзор в Северной Калифорнии между 15 августа и 14 сентября. Предполагается, что мужчина причастен к минимум пяти эпизодам поджогов. Отмечается, что Эрнандес занимался поджогами в своё нерабочее время. Общая площадь пожаров, предположительно вызванных им, составила не более 0,4 гектара, их удалось оперативно ликвидировать. Мотивы задержанного предстоит узнать.

Глава пожарной службы штата Джо Тайлер заявил, что испытал сильное потрясение, узнав новость о сотруднике, который попытался «очернить неустанный труд 12 тысяч своих коллег».

Эрнандесу были официально предъявлены обвинения по пяти пунктам в поджоге лесных угодий. По данным офиса шерифа округа Сонома, 21 сентября обвиняемый помещён под стражу.

В результате крупного лесного пожара, вспыхнувшего в Калифорнии, пострадали 15 человек, среди них 12 пожарных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по итогам заседания кабинета министров 25 августа, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за помощь в борьбе с лесными пожарами.

18 июля в лесной местности в районах Газиэмир и Буджа турецкой провинции Измир вспыхнул крупный пожар. Из-за сильного ветра огонь добрался до населённых пунктов. На ликвидацию огня направили семь самолётов, 16 вертолётов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, а также четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных.