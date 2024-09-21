Село Новоселицкое, Ставропольский край, 22 сентября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС ликвидировали пожар на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставропольского края. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Полную ликвидацию пожара на АЗС объявили в 00:53 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, по факту произошедшего организована проверка по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале СУ СК по региону, предварительной причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 сентября на заправке, которая располагается в районе поворота с автодороги Новоселицкое — Александровское на село Журавское, загорелся бензовоз. Огонь перекинулся на АЗС, а также на ещё два автомобиля и постройки на станции.

Двоих пострадавших, в числе которых водитель транспортного средства и оператор станции, доставили в Новоселицкую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Открытое горение на АЭС пожарные ликвидировали в 23:40.