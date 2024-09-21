Буэнос-Айрес, 22 сентября, 2024, 01:23 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис. Об этом 21 сентября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Подземные толчки зафиксированы в 18:24 по местному времени (00:24 мск 22 сентября). Эпицентр находился в 158 км на северо-запад от города Сан-Луис, где проживают около 183 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 129 км.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таштагольском муниципальном районе Кузбасса, недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,6, а интенсивность толчков в эпицентре — 5,8. Эпицентр землетрясения располагался в Казском городском поселении в Таштагольском районе.

Землетрясение, произошедшее в Молдавии 16 сентября, застало президента республики Майю Санду в прямом эфире, в момент её интервью телеканалу Moldova 1. По лицу Санду было видно, что она испугалась в первые мгновения, видя, как вокруг всё затряслось, но потом взяла себя в руки.