Кишинёв, 16 сентября, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее в Молдавии 16 сентября, застало президента республики Майю Санду в прямом эфире, она давала интервью телеканалу Moldova 1.

Иван Шилов ИА Регнум

Подземные толчки застали главу государства врасплох. По лицу Санду было видно, что она испугалась в первые мгновения, видя, как вокруг всё затряслось, но потом взяла себя в руки.

«Это у нас премьера — землетрясение в прямом эфире», — пошутила ведущая канала Ирина Глушко.

Журналистка также выразила надежду, что это хорошее предзнаменование, и на этом завершила интервью.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил на сайте, что эпицентр землетрясения находился на территории Румынии. Его магнитуда достигала 5,2.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября землетрясение также ощутили на Украине. Данных о пострадавших и разрушениях нет.