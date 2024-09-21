Киев, 21 сентября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Киевский режим постоянно держит в курсе западных союзников по поводу операций, планируемых ВСУ. Об этом 21 сентября заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире украинского телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что Киев всегда информирует о тех силах и средствах, которые будет использовать на фронте.

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе», — сказал он.

Умеров также отметил, что это взаимодействие поднято с операционного на стратегический уровень.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала информацию о том, что атака ВСУ на Курскую область готовилась с участием спецслужб США, Польши и Британии. По данным ведомства, западные союзники киевского режима на фоне провалов украинских войск на ряде направлений призывали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ.

12 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО в ручном режиме координирует удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в РФ. Он добавил, что Запад, помимо вооружений, передаёт Украине данные своей военно-космической разведки.