Москва, 12 сентября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. НАТО в ручном режиме координирует удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

ИА Регнум

Министр отметил, что Запад передаёт Украине помимо вооружений данные своей военно-космической разведки. Их украинские боевики используют, чтобы определить и поразить цели в глубине территории России. Лавров уточнил, что этими целями являются жилые дома, энергетическая и промышленная инфраструктура, а также социальные объекты.

«Западные военные специалисты буквально в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами поражения по тем целям, о которых я сказал, по сугубо гражданским целям», — заявил он.

По словам Лаврова, решение о снятии ограничений на удары украинских боевиков вглубь российской территории Запад принял давно, сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве.

При этом министр иностранных дел в очередной раз напомнил о том, что российские бойцы наносят удары лишь по тем объектам украинской инфраструктуры, которые напрямую связаны с организацией боевых операций ВСУ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон собирается провести переговоры с Киевом по вопросу нанесения ударов по России европейскими и американскими дальнобойными ракетами. Он сослался на якобы полученные Россией от Ирана баллистические ракеты, которые Штаты требовали не передавать.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в случае передачи Западом дальнобойного вооружения Киеву РФ ответит на это более мощным и разрушительным оружием.