Судак, Крым, 21 сентября, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России спасли группу подростков, заблудившихся в горах на юго-востоке Республики Крым. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

МЧС РФ

«В Судаке четверо парней гуляли и заблудились на горе Космос. Оказавшись на скалистой местности, не могли спуститься», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram‑канале МЧС.

Уточняется, что спасатели с помощью горноспасательного снаряжения спустили подростков к подножию горы. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа стало известно, что сотрудники МЧС эвакуировали с горы Казбек в Северной Осетии туриста, получившего травму ноги на спуске. Для эвакуации пострадавшего задействовали вертолёт Ми-8.

До этого в Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, что спасатели оказали помощь альпинистке из Индии, которая на высоте 5200 метров сорвалась с тропы во время восхождения на Эльбрус. Пострадавшую эвакуировали на поляну Азау, после чего её оказали медицинскую помощь.