Ставрополь, 21 сентября, 2024, 22:21 — ИА Регнум. Пожар произошёл на автозаправке в Ставропольском крае вечером 21 сентября, сообщил Telegram-канал «112».

Global Look Press

Происшествие произошло на дороге Новоселицкое — Александровское примерно в 22:30 мск (совпадает с местным временем). Пожар начался с бензовоза. Затем огонь перекинулся на саму АЗС.

После пожар также охватил ещё два автомобиля и постройки на станции. На место инцидента прибыли пожарные, которые начали борьбу с огнём.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 в промышленном массиве города Ангарска Иркутской области сгорели бензовоз и несколько железнодорожных цистерн. Площадь пожара составила 400 кв. м.

В октябре 2023 года пожар вспыхнул в подмосковных Химках. Место происшествия находилось рядом с международным аэропортом Шереметьево. В результате случившегося пострадали два человека.