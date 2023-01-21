Ангарск, Иркутская область, 21 января, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Бензовоз и несколько железнодорожных цистерн сгорели в промышленном массиве города Ангарска. Об этом сообщает 21 января главное управление МЧС России по Иркутской области.

t. me/irk38mchs, ГУ МЧС России по Иркутской области В Ангарске сгорели бензовоз и железнодорожные цистерны

Информация о пожаре в 35-м квартале Ангарска поступила в экстренные службы в 12:11 (07:11 мск). Пламя охватило бензовоз и три цистерны. Площадь пожара составила 400 кв. м.

Пожар ликвидировали в 13:26. В тушении участвовали 35 человек, привлекалось семь автоцистерн. Основная причина пожара — нарушение требований пожарной безопасности.

«По уточненной информации, при заправке автоцистерны произошло воспламенение горючей жидкости», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.