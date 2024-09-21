Подольск, Московская область, 21 сентября, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Пожар в производственном здании в подмосковном Подольске полностью ликвидирован. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«В подмосковном Подольске сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Подольске вспыхнул крупный пожар в производственном здании. Огонь охватил 4,8 тыс. кв. м. Самостоятельно на улицу вышли 30 человек. К тушению был привлечён вертолёт Ми-26, который сбросил 210 т воды.

В ночь на 20 сентября пожар начался на складе в деревне Апаринки Московской области. В здании обрушилась кровля. Локализовать огонь удалось на площади 4,2 тыс. кв. м. Участие в тушении принимали 65 специалистов и 22 единицы техники. Работы велись в условиях сильного задымления.