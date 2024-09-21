Москва, 21 сентября, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Российский актёр Владимир Моргунов, сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня», умер в возрасте 43 лет. Об этом 21 сентября сообщило издание aif.ru.

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«Прощание с ним прошло 18 сентября в городе Малоярославец», — говорится в публикации.

Причина, по которой актёр умер, и обстоятельства смерти не сообщаются.

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 году окончил РАТИ–ГИТИС, получив специальность «актёр драматического театра и кино». После выпуска он два года работал в московском театре «У Никитских ворот», вёл праздничные мероприятия.

Первую роль Моргунов получил в фильме «Дорогая Маша Березина». Также он снимался в сериалах «Кто в доме хозяин?», «Дом кувырком» и «Наша Russia. Яйца Судьбы».

В «Моей прекрасной няне» актёр участвовал в трёх эпизодах. Он сыграл фотографа, ассистента режиссёра и холостяка, познакомившегося с главной героиней.