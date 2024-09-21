Пекин, 21 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Рост промышленного производства в Китае за август 2024 года показал 4,5%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в 4,7%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление Китая (ГСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечалось, что снижение показателей наблюдается с марта. В последний раз подобное происходило во время ограничений в КНР из-за пандемии коронавируса.

Инвестиционный аналитик Юлия Кузнецова, слова которой 21 сентября привело «РИА Новости», отметила, что правительство страны не предоставило необходимых видов стимулирования. Также в Китае остаётся нестабильным рынок недвижимости. Пандемия повлияла на финансовое состояние граждан, их сбережения остаются ограниченными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября в Китае приняли решение повышать пенсионный возраст в стране с 1 сентября 2025 года. Согласно нововведениям, на протяжении последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в КНР будут постепенно увеличивать с 60 до 63 лет, а для женщин, которые работают на фабриках, — с 50 до 55 лет, для госслужащих — с 55 до 58 лет.

Президент России Владимир Путин в июне отметил, что многие эксперты считают китайскую модель экономики самой эффективной и он согласен с этим. При этом такая схема подходит именно для общества, сформировавшегося в КНР, подчеркнул президент.