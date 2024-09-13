Пекин, 13 сентября, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13 сентября принял решение повышать пенсионный возраст в стране с 1 сентября 2025 года, сообщает Xinhua.

Петр Ковалев/ТАСС

Соответствующее решение было принято в ходе 11-й сессии ПК ВСНП 14-го созыва. Согласно нововведениям, с 1 января 2025 года и на протяжении последующих 15 лет пенсионный возраст для работающих мужчин в КНР будут постепенно увеличивать с 60 до 63 лет, а для женщин, которые работают на фабриках, — с 50 до 55 лет, для госслужащих — с 55 до 58 лет.

Отмечается, что это изменение в пенсионном возрасте стало первым в Китае с 1950-х годов. Кроме того, с 2030 года будет повышаться с 15 до 20 лет срок уплаты пенсионных взносов для получения выплат после выхода на пенсию. Ежегодно он будет возрастать на шесть месяцев.

При этом возможность выхода на пенсию на три года раньше будет предусмотрена лишь в случае, если к тому моменту истечёт минимальный период уплаты пенсионных взносов.

По мнению китайских властей, повышение пенсионного возраста необходимо в связи с тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни населения КНР достигла рекордного значения в 78,6 года. По прогнозам экспертов, этот показатель к 2050 году будет больше 80 лет. В это же время количество работающего населения в Китае продолжает сокращаться.

В апреле 2023 года, несмотря на массовые «пенсионные» протесты в стране и беспорядки на улицах Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Пенсионный возраст был также повышен с 62 до 64 лет.