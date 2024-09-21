Москва, 21 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени А. С. Логинова запланировали новый этап модернизации, в двух зданиях проведут капитальный ремонт, заявил 21 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова

«На очереди — обновление второго и третьего корпусов», — написал он в Telegram-канале.

План работ предусматривает прокладку инженерных коммуникаций, установку лифтов, отделку, замену мебели, создание комфортных палат и зон отдыха. В корпусах также создают условия для маломобильных граждан, организуют дневной стационар, два операционных блока и специализированные отделения.

Модернизацию первого корпуса завершили в августе 2023 года. Там начал работать ультрасовременный лечебно-диагностический комплекс. Благодаря ему сформировали онкологическую службу по новому стандарту. За год в учреждении прошли лечение более 180 тыс. человек.