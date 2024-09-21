Вирджиния, США, 21 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Американское командование перебрасывает на Аляску дополнительные силы из-за нарастания активности России и Китая в этом регионе, сообщила 21 сентября газета Politico.

Global Look Press

«Вооруженные силы США постепенно увеличивают количество войск на Аляске, ввиду растущей напряженности. Для этого направлен эсминец и армейское подразделение, оборудованное ракетной системой большой дальности», — сказано в статье.

По данным издания, к полуострову был отправлен эсминец Sterett и армейское подразделение, имеющее на вооружении ракетные системы большой дальности. Также сообщается, что эскадрилья истребителей, базирующаяся в штате Аляска, была приведена в боевую готовность.

Сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан считает, что Россия и Китай «всё более активно» проводят манёвры в регионе. Он призвал Вашингтон прикладывать больше усилий на развития военной инфраструктуры на Аляске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024». По данным Минобороны, в ходе них изучают возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отрабатывают специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В манёврах принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Там задействованы свыше 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.