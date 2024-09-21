Самара, 21 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В Самаре утром 21 сентября задержали главу Безенчукского муниципального района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В отношении чиновника по материалам, поступившим из ГУ МВД России по Самарской области, возбудили уголовное дело по «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки путём вымогательства, через посредника, в крупном размере»).

По версии следствия, строительная организация, заключившая муниципальный контракт в 2022 году, по требованию главы района произвела работы по устройству отмостков по периметру жилого дома, принадлежащего подозреваемому. Для этого компания привлекла собственные средства и необходимые строительные материалы, а также специализированную технику и рабочую силу в общей сложности почти на 180 тысяч рублей.

«Кроме того, в 2021 году подозреваемый через посредника получил от представителя другой организации, с которой также администрацией района был заключён муниципальный контракт, в качестве взятки ноутбук стоимостью около 90 тысяч рублей», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас чиновник задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Следственные действия продолжаются.

В следственном управлении фамилию чиновника не уточнили, но, согласно данным на сайте администрации Безенчукского района, его главой с января 2018 года является Владимир Аникин.

Как сообщало ИА Регнум, Ленинский районный суд Петербурга 6 июля арестовал заместителя главы Адмиралтейского района Игоря Комарова по делу о взятке. По данным следствия, Комаров в 2022 году предложил руководителю ООО «Матис» способствовать в заключении контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чиновник получил от генерального директора взятку в размере 1,25 млн рублей.

3 августа заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину в рамках коррупционного дела. По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин, находясь на посту заместителя главы области, получил от тюменского бизнесмена взятку в размере 18,76 млн рублей. Взятка представляла собой имущественную выгоду при приобретении двух квартир в Тюмени.