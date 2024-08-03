Москва, 3 августа, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин признал вину в рамках коррупционного дела, сообщает 3 августа областной портал «72.ru».

Донат Сорокин/ТАСС Вячеслав Вахрин

«Также свою вину признал второй участник дела — предприниматель Алексей Гоцык», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2022 года Вахрин, находясь на посту заместителя главы области, получил от тюменского бизнесмена Гоцыка взятку в размере 18,76 млн рублей. Взятка представляла собой имущественную выгоду при приобретении двух квартир в Тюмени.

Гоцык руководит компанией «Специализированный застройщик Восток Девелопмент», является совладельцем отеля «Восток» в Тюмени и строит на набережной элитный дом «Вознесенский». Как и Вахрин, он находится в СИЗО, отмечает портал.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня Вахрин был помещён под стражу по решению Басманного суда Москвы в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Пост замгубернатора Тюменской области он занимает с 2012 года. Ранее Вахрин работал начальником государственной жилищной инспекции области, а в 2001–2006 годах был депутатом Законодательного собрания Пермской области.

В 2017 году младший брат тюменского замгубернатора Антон Вахрин был арестован по подозрению в убийстве своей подруги на даче в посёлке Ветляны Добрянского района. Позже он признал вину в суде. Вахрин почти в упор выстрелил в лицо женщине из травматического пистолета, затем обезглавил тело и приказал разнорабочим избавиться от трупа. До совершения этого преступления Вахрин отбывал четырёхлетнее наказание за разбой, кражу и угрозу убийством.