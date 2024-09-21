Вашингтон, 21 сентября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Переброску дополнительных сил начали Соединённые Штаты на Аляску в связи с обеспокоенностью по поводу военной активности России и Китая в регионе. Об этом 20 сентября сообщает издание Politico.

Robert Michael/lobal Look Press

«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности, в то время как напряженность у побережья Аляски растет из-за повышения военной активности России и Китая», — отмечается в публикации.

Уточняется, что в течение последнего месяца к побережью Аляски направлены эсминец Sterett и силы 11-й воздушно-десантной дивизии, включая взвод РСЗО HIMARS. Кроме того, приведена в состояние повышенной боевой готовности эскадрилья истребителей, которая базируется в регионе.

Поясняется, что переброска сил предпринята в ответ на действия России и Китая, после совместных российско-китайских военных учений. Как указал сенатор-республиканец от штата Аляска Дэн Салливан, Россия и Китай чаще проводят военные манёвры в регионе. Поэтому, по мнению сенатора, властям США следует развивать военную инфраструктуру на Аляске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 10 сентября арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024». По данным Минобороны, в ходе них изучают возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отрабатывают специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В манёврах принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Там задействованы свыше 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.