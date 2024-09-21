Вилючинск, Камчатский край, 21 сентября, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Вилючинский городской суд в Камчатском крае обязал бывшего заместителя главы муниципалитета Вилючинска вернуть в казну более 65 млн рублей, которые он заработал незаконно. Об этом сообщили 21 сентября в региональной прокуратуре.

Elena Mayorova/Global Look Press

В Telegram-канале отмечается, что соответствующее требование ранее подала в суд прокуратура указанного закрытого административно-территориального образования. Факт нарушения был выявлен следственными органами в ходе проверки.

Прокуратура установила, что средства перечислялись в рамках муниципального контракта, заключенного для благоустройства городских территорий с коммерческой организацией. Учредителем этой фирмы являлся сын экс-чиновника.

Сам бывший замглавы муниципалитета принимал решение о заключении договора, а также об увеличении авансирования. Кроме того, он участвовал в приемке работ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября появилась информация о том, что возбуждено уголовное дело по факту хищения свыше 900 млн рублей в ходе строительства общеобразовательной школы в Биробиджане. С 2021 по 2024 год гендиректор одной из фирм заключил концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации учебного учреждения на 1275 мест в Биробиджане. Получив грант, он обналичил деньги и похитил эти средства.

20 сентября стало известно, что в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту хищения 67 млн рублей при строительстве больницы по нацпроекту «Здравоохранение». Управление ФСБ России по региону установило, что в феврале 2024 года руководитель подрядной организации похитил деньги на сумму более 67 млн рублей, полученные по контракту в качестве аванса на приобретение медоборудования.