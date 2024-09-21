Новая Усмань, Воронежская область, 21 сентября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе с пенопропиленовой тарой в Новой Усмани Воронежской области. Об этом утром 21 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар в Воронежской области полностью ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

В тушении пожара были задействованы более 60 специалистов и 23 единицы служебной техники. О пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, пожар в производственном помещении в Воронежской области вспыхнул около 19:09 по местному времени (совпадает с мск). В результате распространения огня на сухую травму площадь горения достигла 4500 кв. м. Открытое горение пожарные МЧС России ликвидировали около 04:40 мск.