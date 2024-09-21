Тверь, 21 сентября, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты сбиты силами Министерства обороны РФ на юго-западе Тверской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Напомним, как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в городе Торопце от падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Часть населения Торопца была эвакуирована.