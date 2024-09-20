Киев, 21 сентября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Выезд из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перекрыла группа женщин в Одессе. Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Женщины требуют освободить мужчин, которых, по их словам, сотрудники ТЦК без всяких на то оснований удерживают в помещении. Поясняется, что мужчин готовят к вывозу с территории ТЦК, при этом обязательную военно-врачебную комиссию они не проходили.

Иная информация о происходящем не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в одном из городов Украины сотрудник полиции избил прохожего, у которого была отсрочка от мобилизации. А в украинском городе Черновцы участились случаи жёсткой мобилизации мужчин. Сотрудники ТЦК схватили двух украинцев за ноги и руки, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.