Жительницы Одессы перекрыли выезд из ТЦК и требуют освободить мужчин
Киев, 21 сентября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Выезд из территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перекрыла группа женщин в Одессе. Об этом 20 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».
Женщины требуют освободить мужчин, которых, по их словам, сотрудники ТЦК без всяких на то оснований удерживают в помещении. Поясняется, что мужчин готовят к вывозу с территории ТЦК, при этом обязательную военно-врачебную комиссию они не проходили.
Иная информация о происходящем не поступала.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в одном из городов Украины сотрудник полиции избил прохожего, у которого была отсрочка от мобилизации. А в украинском городе Черновцы участились случаи жёсткой мобилизации мужчин. Сотрудники ТЦК схватили двух украинцев за ноги и руки, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.