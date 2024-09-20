Волгоград, 20 сентября, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Более 11 тыс. юношей и девушек из 21 региона Российской Федерации приняли участие в военно-патриотических сменах «Время юных героев», организованных Центром «Воин». Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе центра.

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Курсанты в возрасте от 14 до 17 лет в течение трёхнедельных сборов на практике изучали основы тактической, инженерной огневой подготовки, осваивали навыки в области тактической медицины, проходили обучение по организации связи и управлению беспилотными летательными аппаратами и укрепляли знания отечественной истории. Кроме того, юноши и девушки приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница 2.0».

В период с июня по сентябрь военно-патриотические сборы проходили в 11 российских регионах, в том числе в Хабаровском и Камчатском краях, Якутии, Республике Татарстан, Чеченской Республике, Сахалинской, Мурманской областях. В Волгоградской области, помимо местных участников, в сменах «Время юных героев» приняли участие подростки из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской, Запорожской и Белгородской областей.

В гости к участникам смен приезжали исполнители Юлия Чичерина и Денис Майданов, олимпийские чемпионы Татьяна Лебедева (лёгкая атлетика) и Дмитрий Труненков (бобслей), борец смешанных единоборств Джефф Монсон и боксёр Кевин Джонсон.

Отдельное внимание уделялось встрече подростков с участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, и военными корреспондентами. В частности, смену «Время юных героев» в Белгородской области посетил корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области состоялась церемония открытия финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Как отметили в пресс-службе «Движения первых», в финал вышли лучшие молодые патриоты России, готовые продемонстрировать свои знания, навыки и лидерские качества. Церемония закрытия и награждение победителей прошли 15 сентября на Мамаевом кургане у монумента воинской славы «Родина-мать». Первые места в средней возрастной категории заняли команды из Кемеровской, Белгородской и Волгоградской областей, в старшей — из Югры, Свердловской и Новосибирской областей.