Волгоград, 6 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В оборонно-спортивном лагере «Авангард» в Волгоградской области 5 сентября состоялась церемония открытия финала всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», сообщили 6 сентября в пресс-службе «Движения первых».

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Отмечается, что в финал вышли лучшие молодые патриоты России, готовые продемонстрировать свои знания, навыки и лидерские качества. «Движение первых» объединило настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов.

Церемония началась с полёта самолёта со знаменем «Георгиевская лента». Под гимн России в «Авангарде» были подняты государственный флаг страны, флаг Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и флаг Волгоградской области.

Выступая на церемонии, глава департамента проектов патриотической направленности «Движения первых» Дарья Козырева заявила, что игру стоило проводить даже ради того, чтобы увидеть неподдельную детскую радость.

«Когда ребята получают коробки с экипировкой — форму, берцы, тактические очки, фляжки и многое другое — они искренне радуются. Для них это не просто вещи, а символы их достижений. Особенно важно видеть радость ребят из сёл и деревень, которые смогли пройти путь от школьных этапов до всероссийского финала», — рассказала она.

Масштабная технологичная военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» направлена на развитие лидерских качеств, чувства сопричастности к общему делу, самодисциплины ради общей победы, взаимопомощи и чувства долга перед своим отрядом и страной.

Финал «Зарницы 2.0» пройдет 15 сентября. В нём участвуют 600 лучших представителей средней и старшей возрастных категорий, прошедших все этапы соревнований — от отборочных этапов на уровне образовательных организаций и СПО до региональных и окружных полуфиналов.

В этом году много внимания уделяется технической стороне: участники осваивают работу с беспилотниками, проходят испытания по кибербезопасности и учатся противодействовать фейковой информации.

Партнёрами игры выступили Центр «Воин», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Российское общество «Знание», Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году «Зарница 2.0» стартовала 23 февраля. Как отметил в день начала отбора председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров, организаторы с помощью высоких технологий создают единую систему игры, адаптированную к разным возрастам и физическим возможностям. Благодаря этому в проект смогут включиться практически все школы, профессиональные образовательные организации и вузы.