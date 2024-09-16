Волгоград, 16 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Волгограде 15 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» и награждение победителей, сообщили в пресс-службе «Движения Первых».

Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мероприятие проходило на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы Родина-мать.

Как отметил глава Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, «Зарница 2.0» не просто военно-тактическая игра. Это также платформа для консолидации усилий всех патриотических сил России, направленных на воспитание гражданственности и любви к Родине. В этом году в ней участвовали более 800 тыс. человек в 89 регионах. Также в игре участвовали все федеральные организации, занятые в сфере патриотического воспитания. Дирекция «Движения первых» стала полноценным штабом по патриотическому воспитанию и системному развитию единой военно-патриотической игры по всей России.

«Огромный вклад в реализацию проекта внесли 80 тыс. наставников, которые на протяжении всего года готовили ребят к игровым испытаниям, тестовым заданиям на знание основ российской государственности и истории. Среди них учителя, школьные библиотекари, инструкторы военно-патриотических клубов, участники Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», — заявилГуров.

Он отметил особую роль наставником — участников спецоперации. Опыт и личный пример военных помогает детям овладеть полезными навыками, воспитать характер и стать деятельными патриотами России.

Первое место в «Зарнице 2.0» в средней возрастной категории заняла команда «Тяжинские Барсы» из Кемеровской области, второе — команда «Засосна-сокол» из Белгородской области, третье — «Беркут 34» из Волгоградской области. В ведомственном зачёте средней возрастной категории победу одержала команда «Ратник 85» из Ростовской области, второе место заняла команда «Цвет нации» из Пермского края, третье — «Вымпел ФСБ» из Запорожской области.

В старшей возрастной категории победителями стала команда «Дельта 5» из Югры, второе место заняла команда «Беркут Ирбит» из Свердловской области, третье — «ВПК Гвардия» из Новосибирской области. В ведомственном зачёте старшей возрастной категории первое место заняла команда «Вымпел Ростов» из Ростовской области, второе место — «Северный Бастион» из Волгоградской области, а третье место — «Чёрные пантеры» из Вологодской области.

«Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне спецоперации: главнокомандующий игрой Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Герои России являются участниками кадровой программы «Время Героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, «Зарница 2.0» в 2024 году стартовала 23 февраля. Как отметил Гуров, возможность включиться в проект получили практически все школы, профессиональные образовательные организации и вузы страны. Финал игры стартовал 5 сентябряв Волгоградской области в оборонно-спортивном лагере «Авангард».