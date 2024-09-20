Москва, 20 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Три человека пострадали в ДТП, произошедшем 20 сентября на улице Генерала Дорохова, при столкновении семи автомобилей. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Получившую травмы женщину доставили в Боткинскую больницу. Одного мужчину осматривают медики, ещё один пострадавший отказался от госпитализации.

Авария произошла в районе 1-го Сетуньского проезда, д. 10, стр. 3. Столкнулись тягач МАН с прицепом, гружённым гранитной бордюрной плиткой, «Газель», а также легковые автомобили Mitsubishi Pajero, LADA Priora, Kia Carnival, Audi и BMW.

Движение на месте аварии затруднено.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября на Байдаевском мосту через реку Томь в Новокузнецке 20 сентября столкнулись восемь автомобилей. В аварии никто не пострадал. По данным ГАИ, инцидент произошёл из-за водителя КамАЗа, не соблюдавшего дистанцию.

19 сентября в Санкт-Петербурге на дороге, ведущей в Кронштадт по дамбе, автобус столкнулся с шестью автомобилями. Пострадали три человека, в том числе ребёнок.