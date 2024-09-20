Киев, 20 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Чиновникам и военнослужащим на Украине запретили использовать мессенджер Теlegram на служебных смартфонах и других устройствах.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Ограничения в том числе касаются тех, кто работает в сфере безопасности и обороны, а также предприятий, которые относятся к операторам критической инфраструктуры. СНБО заявил, что вводит ограничения для минимизации угроз.

«Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей», — заявили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимюк в апреле заявила, что киевский режим ведёт переговоры с Евросоюзом, пытаясь ограничить работу Теlegram. По её словам, обсуждались меры, которые позволят блокировать работу мессенджера и штрафовать компанию.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) назвал Telegram угрозой для национальной безопасности страны. У него вызывает опасения, что любой украинец может создать канал в мессенджере и писать там, что посчитает нужным.