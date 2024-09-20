Москва, 20 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Крыша поликлиники № 67 полыхает на юге Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

МЧС России. Кадр из видео

Пожар заметили в здании по адресу Варшавское шоссе, д.19, стр.3. По словам собеседника агентства, это поликлиника, которая уже некоторое время находится на реконструкции.

Рабочие сумели эвакуироваться до прибытия пожарных и спасателей. Данные о пострадавших не поступали. Предварительно, площадь пожара превысилам 400 кв. м.

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