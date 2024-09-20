Поликлиника загорелась на юге Москвы
Москва, 20 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Крыша поликлиники № 67 полыхает на юге Москвы, сообщил источник ИА Регнум.
МЧС России. Кадр из видео
Пожар заметили в здании по адресу Варшавское шоссе, д.19, стр.3. По словам собеседника агентства, это поликлиника, которая уже некоторое время находится на реконструкции.
Рабочие сумели эвакуироваться до прибытия пожарных и спасателей. Данные о пострадавших не поступали. Предварительно, площадь пожара превысилам 400 кв. м.
17 сентября при пожаре в двухэтажном частном доме в СНТ Маяк-Бурцево в Новой Москве погиб семилетний ребёнок. Пострадал и отец ребёнка, ему оказали медицинскую помощь.