Москва, 20 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Тегеран и Вашингтон в равной степени заинтересованы в проведении взаимовыгодных переговоров по возобновлению ядерной сделки. Об этом 20 сентября в беседе с «РИА Новости» заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Считается, что Тегеран практически разработал своё ядерное устройство. В основном об этом заявляют в Израиле… Поэтому не только американцы, а вообще весь коллективный Запад заинтересован в том, чтобы иранцы остановили исследования в данном направлении. Для них же важно добиться снятия санкций, которые тормозят экономическое развитие», — объяснил эксперт.

Долгов считает, что даже в случае победы на президентских выборах бывшего президента США Дональда Трампа переговоры могут «пойти труднее», однако даже сам республиканец не сможет по собственному усмотрению заблокировать их.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября депутат иранского парламента Ахмад Ардастани заявил, что его страна, по всей видимости, уже смогла получить ядерное оружие. Об этом, по его мнению, свидетельствует та уверенность, с которой вооружённые силы республики нанесли удар по Израилю.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля заявил, что факт накопления Ираном обогащённого урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия. По его словам, МАГАТЭ не обладает достоверной информацией и не может делать заявлений о создании Ираном ядерного оружия.

Так называемая «ядерная сделка» — соглашение, согласно которому Тегеран отказывался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Оно было подписано 14 июля 2015 года в Вене Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии. В 2018 году Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.