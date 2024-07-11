Москва, 11 июля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Москве двое пенсионеров подрались в городской поликлинике из-за места в очереди. Один из них попытался попасть к врачу, минуя очередь, что очень не понравилось другому пенсионеру. В результате драки мужчина, который пытался пройти без очереди, был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости

8 июля в коридоре одной из московских поликлиник произошла потасовка между двумя пациентами. 62-летний Александр попытался попасть в кабинет врача без очереди. Это не понравилось 62-летнему Дмитрию, и он решил призвать нарушителя к соблюдению установленного порядка. Между пенсионерами завязалась перепалка, которая очень быстро переросла в драку. В результате потасовки, Александр получил травмы головы и ушибы. Его доставили в травмпункт поликлиники, после чего госпитализировали в больницу.

«Нарядом скорой помощи 62-летний мужчина был госпитализирован в Городскую клиническую больницу № 67 имени Л. А. Ворохобова с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы», — рассказал собеседник агентства.

Информацию об инциденте передали в полицию. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге женщина откусила палец клиентке фитнес-клуба, вышедшей из душа. Инцидент произошёл из-за ящиков с вещами.