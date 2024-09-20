Горловка, ДНР, 20 сентября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Двое мирных жителей погибли в результате удара украинского беспилотника по фуре в центре Горловки (Донецкая Народная Республика), сообщил 20 сентября глава города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября украинские дроны нанесли удар по цистерне МЧС в Горловке во время тушения пожара, вспыхнувшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Пожарные смогли укрыться, цистерна получила повреждение.