Париж, 20 сентября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Советник президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), бывший председатель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и чемпион Европы 1984 года в составе сборной Франции Мишель Платини выступил с предложением о сокращении количества игроков в командах с целью сделать это вид спорта зрелищнее.

Apaydin Alain/Abaca Press/TASS Мишель Платини

«Возможно, нам следует убрать одного футболиста в команде и играть вдесятером. Мы играем командами в 11 человек с 1900 года, но тогда игроки бегали меньше и медленнее, чем сегодня, они были слабее физически», — заявил он в беседе с RMC.

Платини пояснил, что это могло бы освободить пространство на игровом поле, добавив, что не является сторонником отмены офсайда, это правило он считает самым умным в футболе.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября футбольная сборная Англии оказалась под угрозой отстранения от домашнего чемпионата Европы в 2028 году из-за законопроекта о создании нового надзорного органа в футболе. Весной в стране появился проект о новом надзорном органе в футболе, призванном отвечать за финансовую устойчивость отдельных клубов и английского футбола в целом, а также защиту традиционных особенностей английского футбола, важных для болельщиков.

После этого руководство УЕФА направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Нэнди с предостережением от вмешательства в футбольные дела. Отмечалось, что союз может исключить сборную Англии в случае невыполнения Лондоном этого требования.