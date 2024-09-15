Лондон, 15 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Сборная Англии по футболу оказалась под угрозой отстранения от домашнего чемпионата Европы 2028 года из-за законопроекта о создании нового надзорного органа в этом виде спорта. Об этом сообщает британское издание Reuters.

IMAGO/Colin Poultney/Global Look Press

Как отмечается в публикации, весной в Великобритании появился проект о новом надзорном органе в футболе, который будет отвечать за финансовую устойчивость отдельных клубов и английского футбола в целом, а также защиту традиционных особенностей английского футбола, важных для болельщиков. Однако его не успели принять из-за досрочных выборов.

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис в ответ на этот проект направил письмо министру культуры, СМИ и спорта Великобритании Лизе Нэнди. Он предостерёг правительство страны от вмешательства в футбольные дела.

В сообщении указано, что в случае невыполнения требований Британия может попасть под санкции организации, в том числе национальную федерацию могут исключить из УЕФА. В таком случае сборная Англии не сможет принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе в чемпионате мира 2026 года и Евро-2028. Клубы же отстранят от еврокубков.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили от международных соревнований российские клубы. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что сборная России будет стараться попасть на Евро. Но если вдруг это не удастся, будут товарищеские игры, добавил он.