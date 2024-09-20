Курск, 20 сентября, 2024, 07:15 — ИА Регнум. Наёмники ВСУ, в частности из Грузии, Польши и Франции, проявляли особую жестокость по отношению к населению города Суджи Курской области, рассказал журналистам местный житель Владимир Мальцев.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«А грузины, поляки, французы, эти все наёмники, они просто истребляли людей как тараканов», — сказал мужчина, которого цитирует телеканал RT.

По его словам, в первые дни нападения украинских боевиков на российский регион было убито много мирных граждан. Мальцев уточнил, что среди тех, кто погиб, были и некоторые его знакомые.

Житель Суджи также сообщил, что боевики насиловали и издевались над людьми, о чём он узнал от беженцев, прибывавших в пункты временного размещения. Мужчина также уточнил, что покинул город вместе с семьей 6 августа, когда начались обстрелы.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории региона.

Житель Суджи Роман Яценко в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой заявил, что 6 августа боевик ВСУ открыл огонь из автомата по нему и его пятерым детям, когда семья эвакуировалась из города. Мужчина уточнил, что взрослые и дети упали на землю и по-пластунски ушли от стреляющего. После им удалось через поля уйти в сторону Курска.