Франкфорт, США, 20 сентября, 2024, 04:03 — ИА Регнум. Шериф округа Летчер застрелил судью в его кабинете в американском городе Уайтберг (штат Кентукки), сообщило 19 сентября издание Mountain Eagle.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

Об этом убийстве ранее проинформировал губернатор региона Энди Бешир. Шерифу Микки Стайнзу предъявлены обвинения.

По версии официальных лиц, он вошел в кабинет судьи Кевина Маллинза и попросил находящихся там людей оставить их наедине. Через некоторое время раздались выстрелы.

Стайнз вышел из кабинета с поднятыми руками и сдался полицейским. Мотивы его поступка остаются неясными. Убитый был известен тем, что вместо отправки наркозависимых в тюрьму старался принимать решения в пользу их лечения.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года в США вынесли приговор бывшему заместителю шерифа Джейсону Каннингему, застрелившему мать троих детей, с которой он за несколько лет до преступления состоял в любовной связи. Убийство он совершил в американском штате Джорджия летом 2020 года. Каннингема приговорили к пожизненному лишению свободы с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.