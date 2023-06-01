Огаста, США, 2 июня, 2023, 18:09 — ИА Регнум. В США бывший заместитель шерифа Джейсон Каннингем по прозвищу Лось застрелил мать троих детей, с которой он несколько лет назад состоял в любовной связи. Об этом сообщило издание The New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Преступление он совершил в американском штате Джорджия летом 2020 года, однако приговор экс-полицейскому, занимавшему должность заместителя шерифа с 2001 по 2018 год, вынесли только сейчас. Подсудимый признал себя виновным. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.

По данным издания, поводом для кровавой расправы послужил комментарий Николь Харрингтон относительно размера его мужского достоинства. Известно, что 37-летняя женщина встречалась с Каннингемом, но не знала, что он женат. Позднее бывший заместитель шерифа узнал, что у женщины есть другой мужчина, и устроил скандал. Во время ссоры американка заявила, что её новый бойфренд в постели гораздо лучше, чем он. Такого оскорбления мужчина не стерпел и застрелил любовницу.

Каннингем рассказал следователям, что он выстрелил женщине в затылок и оставил умирать на парковке конференц-центра. Тело погибшей обнаружили на следующий день. Выйти на след преступника удалось через восемь часов.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве ревнивый мужчина перерезал электропилой своей жене руку. Врачи сделали всё возможное, но спасти конечность не удалось, она больше не будет функционировать. Виновник при этом остаётся на свободе, а пострадавшая опасается за свою жизнь.