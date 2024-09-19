Роттердам, Нидерланды, 20 сентября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил серьёзные ранения в результате нападения вооружённого ножами неизвестного в нидерландском Роттердаме. Об этом 19 сентября сообщил телеканал NOS.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что инцидент произошёл вечером у знаменитого моста Эразма на реке Маас в центре города. Как рассказали полиции очевидцы, вооружённый двумя длинными ножами мужчина нападал на случайных прохожих, выкрикивая «Аллаху акбар».

Отмечается, что задержать злоумышленника помог полиции спортивный инструктор, который в момент нападения оказался рядом и сумел обезвредить вооружённого мужчину и отобрать у него ножи.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, сейчас он находится в больнице, так как был ранен. Личность задержанного и возможные мотивы, побудившие его на преступление, устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на западе германской Вестфалии 30 августа полиция задержала женщину, которая напала на пассажиров автобуса с ножом и ранила пять человек.

В Лондоне пять человек получили ножевые ранения в последний день карнавала афро-карибской культуры в районе Ноттинг-Хилл. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Всего же за два дня карнавала ножевые ранения получили восемь человек.