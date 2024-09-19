Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Мальчик 13 лет погиб в результате наезда на него грузовика КамАЗ на пешеходном переходе в Ростове-на-Дону. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГИБДД по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Смертельное ДТП произошло в 16:40 на улице Добровольского. По предварительным данным, водитель грузовика допустил наезд на ребёнка, пересекавшего на самокате проезжую часть по пешеходному переходу. В результате полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По непроверенной информации, водитель грузовика двигался на запрещающий сигнал светофора.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два человека погибли, пять пострадали в ДТП с минивэном на Ставрополье. Причиной аварии стало лопнувшее на скорости колесо у минивэна.

Также сообщалось о трёх пострадавших в результате массового ДТП с автобусом и шестью автомобилями на дамбе в Санкт-Петербурге.