Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Автобус столкнулся с шестью автомобилями на дамбе на участке дороги, ведущей в Кронштадт. Пострадали три человека, в том числе ребёнок. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Telegram / Петербургская полиция

«Водитель, управляя автобусом «Кинг Лонг», не заметил образовавшийся из-за дорожного перекрытия затор и совершил наезд на шесть автомобилей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл около 18:00 по местному времени (совпадает с мск) на 137-м километре внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе четырёхлетний ребёнок. Одного человека госпитализировали с тяжёлыми травмами.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября в Кочубеевском районе Ставропольского края на федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz, у которого на большой скорости лопнуло колесо. В результате произошедшего погибли два человека. Ещё пятерых госпитализировали в больницу Невинномысска.

17 сентября на участке автодороги Кайеркан — Норильск столкнулись большегрузный автомобиль Scania и микроавтобус УАЗ. В результате ДТП погибли пять человек, ещё четверо пострадали.