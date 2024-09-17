Красноярск, 17 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием большегрузного автомобиля Scania и микроавтобуса УАЗ пять человек погибли и ещё четверо пострадали. Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал «112».

МВД РФ

«Пять человек погибли и четверо пострадали в страшной аварии в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

По информации источника, ДТП произошло на автодороге Кайеркан — Норильск, на месте аварии работают полицейские, которые выясняют причины произошедшего.

На выложенных в интернет кадрах видно, что водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся со следующим в обратном направлении большегрузом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября в городе Йезде в центральной части Ирана в результате аварии погибли 10 человек, ещё 41 человек пострадал. Пассажирский автобус, следовавший из Бушере в Мешхед по трассе Йезд — Тебес, перевернулся на 140-м километре шоссе.

Накануне, 16 сентября, один ребёнок погиб и ещё один пострадал в результате наезда на них легкового автомобиля под управлением 20-летнего водителя в Москве. Управлявший каршеринговым автомобилем Toyota мужчина совершил наезд на детей на нерегулируемом пешеходном переходе.