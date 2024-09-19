Захарова прокомментировала заявление Армении о попытке госпереворота
Захарова пошутила о Comedy Club в ответ на заявление Армении о госперевороте
Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что заявление Еревана о якобы готовившейся в России группе, планировавшей госпереворот в Армении, никак не связано с закрытием юмористического шоу Comedy Club. Об этом она заявила 19 сентября на полях Евразийского женского форума.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — приводит слова Захаровой телеканал RT.
18 сентября в Следственном комитете Армении сообщили, что на территории республики обезврежена группа, предпринявшая попытку государственного переворота.
Как передавало ИА Регнум, СК Армении утверждает, что в группу лиц входили граждане Армении и бывшие жители Карабаха, которые якобы были завербованы и вывезены в Россию, где их проверили на предмет сотрудничества с армянскими правоохранительными органами, после чего якобы провели с ними боевую подготовку. При этом никаких конкретных доказательств этой версии со стороны Еревана предъявлено не было.