Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что заявление Еревана о якобы готовившейся в России группе, планировавшей госпереворот в Армении, никак не связано с закрытием юмористического шоу Comedy Club. Об этом она заявила 19 сентября на полях Евразийского женского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — приводит слова Захаровой телеканал RT.

18 сентября в Следственном комитете Армении сообщили, что на территории республики обезврежена группа, предпринявшая попытку государственного переворота.

Как передавало ИА Регнум, СК Армении утверждает, что в группу лиц входили граждане Армении и бывшие жители Карабаха, которые якобы были завербованы и вывезены в Россию, где их проверили на предмет сотрудничества с армянскими правоохранительными органами, после чего якобы провели с ними боевую подготовку. При этом никаких конкретных доказательств этой версии со стороны Еревана предъявлено не было.