Ереван, 18 сентября, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Обезвреженная в Армении группа, которая планировала вооружённый переворот, «вербовала и готовила своих членов на территории России». Об этом заявили в Следственном комитете республики.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Указанные лица путем предварительного сговора в целях захвата власти в течение 2024 года завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трёхмесячных сборов в РФ для ознакомления с новым тяжёлым вооружением, обучения навыкам его применения, а затем для несения боевого дежурства после возвращения в Армению и передачи полученных знаний другим людям», — сказано в заявлении ведомства.

При этом никаких конкретных доказательств армянский СК не приводит.

Ранее в этот день в СК заявили, что сотрудники ведомства пресекли попытку государственного переворота в республике. Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. Как заявляет ведомство, завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, откуда были перевезены в другое место. Там их с помощью полиграфа проверили на предмет сотрудничества с армянскими правоохранительными органами. После этого якобы были организованы занятия по боевой подготовке. После, по данным СК, завербованным сообщили, что цель их подготовки — вернуться в Армению и свергнуть действующую власть.

Следователи заявили, что проведение операции по задержанию группы стало возможным благодаря тому, что часть завербованных отказалась от выполнения задания и вступила во взаимодействие со спецслужбами.

Как передавало ИА Регнум, Ереван и ранее высказывал в адрес России резкие и не подкреплённые фактами обвинения.

Ереван обвинил Москву в «отказе» от помощи Армении, который привёл к потере ею Нагорного Карабаха, обвинения прозвучали спустя несколько месяцев после разгона массовых протестов в Армении. Демонстранты, вышедшие на улицы, критиковали политику премьера Никола Пашиняна, обвиняли его в сдаче Карабаха Баку и требовали его отставки.