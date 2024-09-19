Берлин, 19 сентября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Полиция Германии планирует собирать данные о просителях шенгенских виз на сайтах, в социальных сетях и других общедоступных источниках, заявила неправительственная организация (НПО) Statewatch.

Arne Immanuel Bänsch/DPA/TASS

По информации НПО, полиция одобрила соответствующие рекомендации в декабре 2023 года, но у документа был статус ограниченного доступа. Его рассекретили по запросу организации.

В рекомендациях говорится, что зачастую страницы просителей шенгена находятся в открытом доступе. Это позволяет многое узнать о пользователе.

«Можно проверить, активен ли путешественник, какой контент размещает, к каким группам он принадлежит или какие места он посещал в последний раз. Профили могут раскрыть его фактическую профессию и, следовательно, доход», — процитировали документ 18 сентября на сайте Statewatch.

При этом в рекомендациях подчёркивается, что не только полиция должна заниматься сбором данных. К этой деятельности планируют привлекать и органы миграционного контроля.

«В настоящее время в форме немецкой шенгенской визы нет полей для никнеймов в соцсетях. Но немецкая полиция заявляет, что социальные сети «открыто доступны», — отметили в НПО.

Как передавало ИА Регнум, в Германии с 16 сентября ужесточили пограничный контроль на всей сухопутной границе. Полиции поручили усилить надзор за мигрантами, наделили её правом выдворять нелегалов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это недопустимым, так как ограничение противоречит Шенгенскому соглашению.

Правительство Германии начало ужесточать миграционную политику после устроенной сирийцем поножовщины на «Фестивале многообразия» в Золингене. В результате нападения погибли три человека. Канцлер Германии Олаф Шольц запретил носить ножи в общественных местах и расширил полномочия силовиков.