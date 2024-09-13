Берлин, 13 сентября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В Германии обострился конфликт между канцлером страны Олафом Шольцем и оппозиционной партией Христианско-демократический союз (ХДС).

Global Look Press/Flashpic/Keystone Press Agency Олаф Шольц

Причиной этого стали новые меры, направленные на регулирование миграционных потоков, отмечает «РИА Новости». С 16 сентября в Германии на полгода ужесточат пограничный контроль по территории всей сухопутной границы, а также увеличат количество штата пограничных служб, полиция усилит надзор и получит право высылать нелегалов. Меры были введены как реакция на массовую поножовщину на городском фестивале в Золингене, которую устроил 26-летний сириец. В результате инцидента три человека были убиты, а восемь тяжело ранены. В конце концов Шольц запретил ношение ножей в общественных местах, а также расширил полномочия силовиков в отношении нелегалов и создал межпартийную рабочую группу федерального и земельных правительств по проблеме миграции.

Лидер ХДС Фридрих Мерц предложил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы упростить высылку мигрантов. Партия поддержала усиление контроля на границах, однако также потребовала не принимать любых беженцев, которые пытаются въехать через третьи страны.

«Если за два дня прибывает столько же, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться», — пояснил он.

Издание отметило, что Шольц пойти дальше не готов, из-за чего переговоры по миграционной политике в бундестаге по инициативе ХДС прервались.

Однако действия ФРГ в Евросоюзе не все встретили положительно. Так премьер-министр Польши Дональд Туск назвал закрытие польско-германской границы недопустимым.

«Это неприемлемо с точки зрения Польши и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение», — отметил политик.

По словам издания, таким образом Шольц оказался под двойным ударом. С одной стороны, оппозиция страны недовольна ограниченностью принятых мер, с другой, с закрытием границ не согласны некоторые европейские страны.

Как сообщало ИА Регнум, Мерц потребовал от канцлера ФРГ прекратить приём мигрантов из Сирии и Афганистана. Глава организации отметил, что за большинством подобных атак стоят беженцы, а большая часть таких терактов совершается исламистами. Он также предложил лишать беженцев права на пребывание, если те посещают свои родные страны.