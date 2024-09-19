Москва, 19 сентября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. После внедрения в Москве нового стандарта экстренной медицинской помощи средняя скорость её оказания выросла в полтора раза, заявил 19 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«В течение двух часов с момента обращения врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70% пациентов», — написал он в Telegram-канале.

Собянин сообщил, что по новому московскому стандарту работают городская клиническая больница имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 15 имени Филатова и Боткинская больница. Они помогли благодаря нововведениям 300 тыс. пациентов и провели более 70 тыс. операций

Власти города продолжают формировать каркас экстренной медицинской помощи. В скором времени откроют флагманские центры в ГКБ № 1 имени Пирогова и городской больнице имени Буянова. Переход на новый стандарт экстренной медпомощи в Москве завершили в апреле.